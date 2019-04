Chivas cae ante Monarcas en debut de Tomás Boy

Mostraron otra cara, pero perdieron. Las Chivas con Tomás Boy mostraron una mejor cara, una mayor ambición, pero no ajustó, hay jugadores por debajo del nivel de la Primera División. Morelia trabajó una pelota por las dos bandas, buscó el desequilibrio y aprovechó dos errores infantiles, uno de Villanueva quien se volteó y otro de amaron quien mostró su lentitud en la marca. Guadalajara generó más fútbol que otras tardes, mejoró con la mano de Boy, se notó un compromiso mayor de algunos elementos, pero perdieron igual.El primer tiempo de las Chivas de Boy fue diferente a las de Cardozo y a las de Coyote, cuando menos en los nombres y las disposiciones tácticas.4-3-3 y Van Rankin de segundo contención, la Chofis suelto detrás del nueve, Pulido bien abierto y de eje de ataque Godínez, el nueve con mejor formación física del equipo.Los primeros minutos fueron de esfuerzos defensivos del Rebaño, no podían salir, tenían medio equipo metido en 30 metros, Lezcano, el uruguayo Ferreira y Edison Flores, jugaban al toque, metían en problemas a la zaga rojiblanca. El cero a cero se mantenía, gracias a que no tenían definición ni podían encarar la última línea.Al minuto 29 mediante un pelotazo Chivas pudo pisar terreno moreliano, Jesús Godínez, bajó el balón, y le cometieron falta, Chofis recoge el balón, se perfila de zurda y la colgó al ángulo. Golazo de otro partido, tiro a la escuadra y Malagón ni la vio. Gran gol del zurdo de Torreón. Increíblemente, César Arturo Ramos lo anuló, le robó el gol al Chiverío. Decretó falta en los linderos del área y Pulido no pudo levantar el esférico. A los dos minutos llegó el gol del Morelia.Lezcano tomó el balón por la banda derecha, la cambió a la otra Banda a la llegada de Candido Ramírez quien centró por abajo ante la complicidad de Carlos Villanueva quien se volteó por miedo al balonazo, el esférico le quedó estático a Edison Flores, Marín se lanzó, pero tarde, cuando el central tapatío buscó bloquear el tiro, el delantero peruano festejaba el gol. Pésima marca de Villanueva y Marín. El primer tiempo se fue con el error del árbitro y el gol de Flores, mucho premio para Morelia.Para el segundo tiempo el Rebaño buscó el empate y descuidó atrás, es cierto que el Chiverío tuvo dos clara para igualar los cartones, pero por las bandas le entraban todas, antes del minuto 60 el Morelia había tenido tres manifiestas de gol, Chivas se mantenía en el partido de milagro.Al 63 en un tiro libre directo Javier Eduardo López la colgó del ángulo, pero el chamaco Malagón llegó a la cita y mandó a tiro de esquina. Chofis volvía a tener el gol, pero el arquero local se vestía de héroe.De la banca Tomás Boy intentó ajustar la defensa y la media, metió a Basulto y a Dieter Villalpando, para liberar a Pulido y ponerlo de segundo delantero.Chivas se fue al frente y por poco tenían la recompensa. Al 72 Molina tomó el balón delante de medio campo, Chofis y Godínez le jalaron la marca, adelantó siete u ocho metros y disparó de pierna derecha al larguero, Malagón no llegaba ni en taxi y el gol se le negaba al Chiverío.Como si la situación no estaba difícil Isaac Brizuela se fue a bañar temprano, el Conejo vio La Roja directa por un juego brusco grave, misión imposible para el Rebaño.Chivas tuvo cuatro de gol y no entró ninguna, el árbitro fue factor al quitarle un gol válido a la Chofis. El Rebaño sigue en caída libre, vuelve a perder y sigue con problemas porcentuales. Ni con Boy el Rebaño pudo frenar las derrotas.Mostraron otra cara, pero perdieron. Las Chivas con Tomás Boy mostraron una mejor cara, una mayor ambición, pero no ajustó, hay jugadores por debajo del nivel de la Primera División. Morelia trabajó una pelota por las dos bandas, buscó el desequilibrio y aprovechó dos errores infantiles, uno de Villanueva quien se volteó y otro de amaron quien mostró su lentitud en la marca. Guadalajara generó más fútbol que otras tardes, mejoró con la mano de Boy, se notó un compromiso mayor de algunos elementos, pero perdieron igual. El primer tiempo de las Chivas de Boy fue diferente a las de Cardozo y a las de Coyote, cuando menos en los nombres y las disposiciones tácticas.