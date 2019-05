Chivas deja ir a Jair Pereira

Lo que parecía algo lejano, sucedió. El defensa Jair Pereira dejará Chivas, ya que no entra en planes de Tomás Boy, quien considera que sus condiciones futbolísticas no son lo que necesita para el funcionamiento que pretende del equipo.La directiva del Rebaño junto con el “Jefe” Boy en sus diferentes reuniones acordaron darle las gracias a Pereira, quien llegó a ser capitán del Guadalajara.El zaguero apenas el semestre pasado había extendido su contrato por un año, pero ya no lo podrá cumplir. Ahora, la directiva rojiblanca espera alguna oferta por Pereira y están dispuestos a prestarlo a algún club, el cual se haría cargo del salario del jugador.Jair llegó a Chivas en el Clausura 2014, estuvo cinco años en el equipo, en los que supo lo que es ser Campeón con el Guadalajara tanto en la Liga como en la Copa MX, sus mejores momentos los vivió con Matías Almeyda al frente del Rebaño.