Chivas hace oficial el regreso de Toño Rodríguez

Las Chivas presentaron a José Antonio Rodríguez como refuerzo.El portero estaba a préstamo con los Lobos BUAP, por un año, y el club poblano no ejerció la opción de compra."Ya fue notificado de que en las Chivas lo quieren de regreso y le aseguraron que no lo traerán otra vez para no jugar, como lo hicieron en 2018 con Matías Almeyda. Dependerá del propio Toño, pero la idea de que sea él el titular y que (Raúl) Gudiño crezca a su lado, que se consoliden", explicó una fuente cercana a la directiva a CANCHA, el pasado 6 de mayo.Toño, de 26 años, vivió con los Lobos su mejor torneo en Primera División, al adueñarse del puesto con actuaciones destacadas y atajadas espectaculares, a pesar de que estuvo entre los cinco porteros más goleados."¡Te estábamos esperando, Rojiblanco! @TonoRodriguez1 regresa a su Rebaño con más fuerza y experiencia que nunca #CanteraRojiblanca", tuiteó el club al anunciar la llegada del guardameta.