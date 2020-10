Chivas no tenía entre sus planes el repechaje

Escuchar Nota

Un total de 22 puntos después de 15 jornadas, han condenado a Chivas a jugar el repechaje, con lo que no habrán hecho posible el objetivo que se trazaron al inicio del Guard1anes 2020, entrar dentro de los cuatro primeros de la tabla general. Jesús Angulo habló de lo que les faltó para poder tener este objetivo y lo que tienen que mejorar en los dos partidos restantes.Después de la derrota de Cruz Azul este fin de semana pasado, Guadalajara con 22 unidades, queda a la espera de que los equipos que están por encima de ellos pierdan los dos partidos restantes, pero la combinación de resultados hace prácticamente imposible que puedan acceder directo a la Liguilla.Claro que no. Estar en el repechaje no era un objetivo, calificar dentro de los primeros ocho es un objetivo. Chivas es un club que merece estar dentro de los primeros ocho, es importante eso. Es fundamental sacar estos seis puntos para mantenerse dentro de los primeros ocho y calificar de la manera que nosotros esperamos", explicó.Finalmente, Jesús habló de lo que le faltó al equipo el domingo pasado en casa que perdieron ante Cruz Azul.Con información de Excélsior