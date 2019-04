Chivas pide a jugadores más cautela

Raúl Gudiño, portero de Chivas, reveló que ante la ola de rumores que involucran a algunos jugadores del Guadalajara en temas de indisciplina, el Director Deportivo, Mariano Varela, habló con la plantilla para pedir que estas acciones no se repitan.“Ayer lo comentó Mariano, creo que fue un tema cerrado, lo que me incumbe es el equipo. Mariano aclaró la situación y ellos sabrán como directivos lo que sigue, nosotros estamos unidos, estamos propensos a todo eso, pudo ser hasta una comida, un bautizo, cosas que son totalmente normales. No nos afecta en nada, estamos enfocados en el partido y como equipo muy unidos”, reconoció.Gudiño, reconoció que se encuentran expuestos a todo tipo de polémica, por lo que el dirigente del Rebaño les pidió que se cuiden y traten de no exponerse ante situaciones similares."Sí nos lo pidió, pero nosotros somos responsables, somos profesionales, sabemos que está bien y que está mal. También somos personas, tenemos ese derecho de salir con la familia, porque a final de cuentas ellos son los menos responsables de la situación que se vive en el club, pero como todo, debemos ser conscientes del momento que estamos viviendo y tomar esa responsabilidad”, agregó.Al final, señaló que sí ha recibido comentarios de algunos aficionados, pero siempre trata de tomarlos con tranquilidad y respeto, ya que ante el mal momento que viven, entienden la molestia de la afición.“Pues no, prácticamente lo tomo, no como burla ni nada, lo tomo como lo que es una exigencia del aficionado, a veces sí me da risa porque llegan y te dicen: 'hay que ganar', pues si no jugamos a perder, pero los resultados no se nos han dado. En lo personal tengo ese respeto con los aficionados porque es la parte fuerte del club, nos debemos a ellos, a su apoyo y sé que este momento es difícil, no solo para ellos, para toda la institución, pero sé que juntos podemos sacar esto y llegar a hacer cosas importantes”, concluyó.