Chivas termina con la racha victoriosa de León

Las Chivas derrotaron por marcador de 2-1 a los ‘Panzas Verdes’ del León por la jornada 16 del Clausura 2019, para ponerle fin a la mala racha de los ‘Rojiblancos’ y terminar con la marca de 12 victorias del León.Durante los primeros minutos del encuentro, ‘Rojiblancos’ y ‘Esmeraldas’ alternaron el dominio del encuentro; sin embargo, los equipos no generaron ocasiones de peligro. Luis Montes y José Macías lo intentaron de larga distancia, pero no obtuvieron éxito.En la recta final del primer capítulo del partido se suscitó la polémica cuando Jean Meneses fue derribado por Josecarlos Van Rankin. El árbitro central, Alejandro Funk, consultó el VAR y decidió no marcar la posible pena máxima.Ya en el complemento, Michael Pérez aprovechó una serie de rebotes y adelantó a Chivas iniciando el complemento, detonando la euforia de la afición Tapatía.Cinco minutos después, Hedgardo Marín no pudo cortar un trazo largo de William Tesillo y dejó el balón en 'bandeja de plata' para que José Juan Macías definiera y convirtiera su octava diana del Clausura 2019.Al 70', Miguel Herrera derribó a Alan Pulido dentro del área, otorgándole la pena máxima y la oportunidad para que las Chivas se fueran adelante en el marcador; Pulido puso en ventaja a los de Verde Valle con una soberbia definición ante su excompañero, Rodolfo Cota.De esta forma, Chivas suma 18 puntos y enfrentará a los Tigres de la UANL en la última jornada del Clausura 2019. Por su parte, León se mantiene con 38 unidades y cerrará el torneo en casa, recibiendo a Pachuca.