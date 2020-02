¿Chivas y Rayados tiran dinero a la basura?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Chivas tiró la casa por la ventana para brillar en el 2020, Rayados le agregó músculo a su ya poderosa plantilla, pero ninguno de los 2 sonríe en el actual semestre.



El Rebaño gastó 37.5 millones de dólares en el pasado mercado invernal, sin mencionar que, de milagro, no pagó 13 más por Víctor Guzmán.



Aún así, los rojiblancos, que anunciaron a sus refuerzos con burlas incluidas para sus rivales, se ganaron el mote de “Chivalácticas”, esas mismas que por ahora suman 6 puntos y 4 partidos sin ganar.



Monterrey invirtió poco más de 15 millones de dólares por Ake Loba y Matías Kranevitter. La plantilla de Rayados ya está valuada en más de 100 millones de dólares y aún así es sotanero.





‘Bombas’ sin mecha



A finales de 2019 y principios de este año, Chivas se dedicó a soltar bomba tras bomba, un proyecto de siete refuerzos y casi 40 millones de dólares, que no solo prometía volver a la Liguilla, sino pelear el campeonato para una necesitada afición que aún hoy anhela la época de Matías Almeyda.



El Rebaño le ganó 2-0 a Juárez en la J1, cumplía el pronóstico, pero tras ese resultado cayeron tres empates al hilo. Pachuca, Toluca y Atlético San Luis pondrían en duda esa inversión de 40 millones de dólares. En el proceso, también fue eliminado de la Copa MX con Dorados.



El pasado sábado, Tigres les quitó el mote de “Chivalácticas” tras golearlos 3-0.





50 mdd por punto



El pasado sábado ante León, Antonio Mohamed colocó a su once de lujo y todavía presumió en la banca a Rodolfo Pizarro, Vincent Janssen, Maxi Meza, Matías Kranevitter y Alfonso González. Así es como luce una plantilla de 100 millones de dólares. El problema es que el actual campeón del futbol mexicano tiene solo 2 puntos de 15 posibles, por eso se mantiene en el sótano de la clasificación.



Son 6 goles a favor y 10 en contra, tres derrotas y dos empates, resultados ante rivales que, en otras circunstancias, serían cheques al portador.