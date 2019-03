Choca auto único en el mundo, de $30 millones

Aproximadamente cuatro meses rodó por calles de la Ciudad de México el fastuoso Koenigsegg CCXR Special One, un automóvil único en el mundo, con un valor aproximado de 30 millones de pesos, antes de estrellarse en Paseo de la Reforma el domingo, en lo que fue catalogado como pérdida total.El bólido fue fabricado especialmente para Ana Al-Thani, perteneciente la familia de real de Catar.El diario Reforma y usuarios de redes sociales dieron cuenta del choque que dejó seriamente lastimada la carrocería de fibra de carbono del automóvil que sólo se puede fabricar bajo pedido.El costado derecho y el parabrisas del compacto color esmeralda quedaron hechos añicos ante la perpleja mirada de los transeúntes.El dueño del vehículo, quien se etiqueta como don_koenigsegg, subía constantemente a su cuenta de Instagram imágenes de su vehículo Blue Diamond, que le tenía anodado; también llamó a guardar respeto y no subir fotos del hecho.Mil caballos de fuerza no pudieron ser controlados y el vehículo acabó en el taller.La exclusiva concesionaria Al Asain asentada en los Emiratos Árabes Unidos vendió el automóvil de su prestigiado catálogo, que incluye joyas sobre ruedas como el Porsche 918, McLaren P1 y Maserati MC12.Además de un chasis de ensueño e interiores de lujo, el Koenigsegg CCXR Special One se distingue por su velocidad. Tiene una velocidad máxima superior a los 400 km/h. Su aceleración es de 0-100 km/h de 3.1 segundos.Es uno de los automóviles más veloces del planeta gracias a su motor V8 bi-turbo de 1.004 caballos. Sin duda una pieza de ingeniería que requiere a un conductor experto para dominarla a gran velocidad.Koenigsegg Automotive AB es un fabricante de automóviles de lujo fundada en 1994 en la ciudad de Ängelholm, Suecia. Es dirigida por su fundador, Christian von Koenigsegg, quien comenzó la construcción de su propio deportivo a los 22 años.La marca ha construido poco menos de 150 automóviles y, según su dueño, los tiene rastreados por todo el mundo. La razón además de proteger su exclusividad, es recibir información del desempeño del producto para próximas mejoras.