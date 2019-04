Choca automóvil y se impacta en casa

Por no respetar una señal de alto en la calle Principal, Alvarita Rojas, de 40 años, quien circulaba al norte en un Gran Marquis blanco, por la calle Sierra Madre Occidental, en la colonia Valle Escondido Norte, chocó contra un Nissan Sentra, conducido por Luis Fernando Solano Chávez, proyectándolo varios metros hasta impactarlo contra una casa.Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a ambos conductores, ya que resultaron con lesiones, aunque al no ser de consideración no ameritaron traslado a un hospital.