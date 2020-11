Choca policía su motopatrulla contra auto en San Pedro, NL

Escuchar Nota

Monterrey.- Un elemento de la Policía Vial resultó con golpes en el rostro y en el tórax tras estrellar la moto en la que viajaba contra un auto, en San Pedro.



José Alfredo Pinales Torres, de 21 años, fue auxiliado por paramédicos de Rescate 911, pero no quiso ser llevado a un hospital.



El elemento se desplazaba en la motopatrulla, marca Harley Davidson, con número económico 76, la cual impactó en el costado izquierdo de la parte de atrás de un Nissan March, cuya conductora no fue identificada.



El accidente fue reportado alrededor de las 17:00 horas en la Avenida Real San Agustín y Montes Altos, en la Colonia Residencial San Agustín.



De acuerdo con las primeras versiones recabadas por agentes viales, la mujer se desplazaba al sur, por Real San Agustín, cuando frenó para utilizar un retorno e incorporarse al sentido contrario de la avenida.



Detrás de ella, según la autoridad, circulaba el uniformado municipal, quien aparentemente no alcanzó a frenar y se impactó cuando la mujer ya estaba terminando la maniobra.