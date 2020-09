Choca y huye Obispo de Ciudad Victoria

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La camioneta que es propiedad del Obispo, Antonio González Sánchez, y que presuntamente conducía, participó en un accidente automovilístico en uno de los principales cruceros de la ciudad y se dio a la fuga.



Según medios locales, se registró un saldo de un lesionado que fue auxiliado por personal de la Cruz Roja, luego de presentar dolores en la zona del cuello, sin necesidad de ser trasladado a un hospital.



El vehículo involucrado en el accidente, la camioneta Honda, de reciente modelo, con placas de circulación XGN-326A del estado, a nombre del religioso, por alcance se impactó contra un auto tipo Jetta, manejado por Jesús Collado.



A la altura de la casa de gobierno, a unos metros del domicilio oficial de Obispo, la Diócesis local, por la Avenida Tamaulipas, luego del accidente González no se detuvo y emprendió la huida.



Después, agentes de Tránsito municipal y elementos estatales arribaron a la casa del Obispo, quien no los recibió.



Más tarde el padre del afectado contó que llegó a un acuerdo con el Obispo y se haría cargo de los daños materiales que provocó, que no fueron de consideración.