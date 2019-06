Chocan cifras oficiales sobre seguridad en Q Roo

Después de una reunión del gabinete de Seguridad en la que el gobernador del estado, Carlos Joaquín presentó cifras a la baja en homicidios dolosos en un 58 por ciento, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de alentador el saldo de colaboración de los gobiernos estatales y municipales. Sin embargo, la gráfica presentada durante la conferencia matutina celebrada en la zona militar de Cancún, reportaba un alza de asesinatos en junio.El reporte oficial señalaba: "durante los primeros 22 días del mes de junio se registraron 36 homicidios dolosos que representan un aumento del 44 por ciento respecto al mismo periodo de mayo (25 homicidios dolosos)".Insistentemente cuestionado por una periodista local que le reprochó que las cifras oficiales no revelan el número de ejecuciones registradas en la entidad, López Obrador respondió en tono molesto: "yo no miento. Nunca voy a engañar al pueblo de México . Eso quisieran mis adversarios que no están acostumbrados a la nueva realidad".-Yo no soy su adversaria presidente...hay 200 ejecutados.-Respeto tu opinión pero no coincido.López Obrador mencionó que antes Quintana Roo estaba colocado con una alta incidencia delictiva en homicidios como Jalisco, Guanajuato, Baja California. El Presidente dijo que siempre hablaba con la verdad bajo un principio básico de honestidad que valora mucho.En su oportunidad, Joaquín habló de que se ha reducido la incidencia delictiva de homicidios hasta en un 58 por ciento, refiriendo que una de las estrategias más importantes es la recuperación de la paz y la tranquilidad . Por ello, es imperioso atender lo urgente conjuntamente en colaboración con las secretarías de Marina, Defensa Nacional y la Policía Federal.Calificó de alentadores los números con una tendencia a la baja.Más adelante, ante otros cuestionamientos que ponían en duda las respuestas presenciales, le presidente reviró: "con todo respeto pero que ya no se cultive tanto chayote".