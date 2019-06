Chocan partidos por incidentes en elección poblana

Aun cuando hicieron un llamado a la civilidad y al “voto libre y responsable” en la elección extraordinaria para gobernador, los partidos ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) mantuvieron un tono de confrontación y señalaron algunas irregularidades en las primeras dos horas del proceso.El consejo ofreció indagar las denuncias de los partidos, respecto de retraso en la instalación de casillas, faltantes de paquetería electoral y la imposibilidad de acreditación de algunos funcionarios.Mientras Morena reprochó que el consejo desechó, sin entrar al fondo, sus quejas, y acusó que “no defiende el proceso”, el PAN denunció, sin aportar más datos, “acarreo a tope” por parte de sindicatos del PRI sumados a Miguel Barbosa, y el tricolor amenazó con “judicializar” la elección.Tanto PRI como PAN señalaron, a su vez, la presunta intervención del gobierno federal con la distribución, en veda electoral, de las tarjetas del Bienestar.Esa postura fue definida por el representante de Morena, Juan Pablo Cortés, como una anticipación “derrotista” de aquellos dos partidos.Además dijo que si bien en 2018 “consolidamos un triunfo, hoy se hará justicia en las urnas”.Exigió al consejo local del INE “que garantice una jornada limpia, libre de violencia y ajustada al marco legal. Pedimos que haya vigilancia de cada una de las casillas. No queremos que ocurra violencia, esperamos que hayan tomado todas las medidas posibles, aunque vemos opacidad y errores del consejo”.Incluso reprochó, luego del discurso esta mañana del presidente del consejo, Joaquín Rubio, que el instituto “dejó todo de lado… La forma más fácil no es desechar las quejas para no resolverlas de fondo”.En una sesión que subió de tono conforme avanzaron las intervenciones de los partidos y los consejeros, la representante del PRI, Catalina López, rechazó la acusación del blanquiazul: “El PRI no acarrea votantes para Morena”.Luis Armando Olmos Pineda, representante del PAN ante el consejo, presumió el despegue económico, educativo y de empleo en Puebla en los ocho años pasados, en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali.Insistió en su su señalamiento de la entrega “de manera poco clara de los programas dentro del proceso electoral, por parte de Bienestar. Que no se repita la ineptitud del partido en el gobierno y no ocurra como Veracruz, Morelos y Ciudad de México”.Asimismo, Catalina López sostuvo que en la campaña, el PRI no apostó a la violencia y respondió a Rubio que no fue banal denunciar irregularidades durante el proceso.Sorprendió además su postura respecto del origen del proceso extraordinario, sobre todo por la forma en que se refirió al accidente del 24 de diciembre, donde murió la gobernadora Martha Érika Alonso:“Este proceso no debió ser: hay dos factores que nos tienen aquí, actos violentos de Morena, y el otro acto desafortunado, el accidente que tuvo a bien o mal, para unos bien, para otros mal, por la ausencia permanente de la gobernadora. El detestable (sic) y lamentable hecho en el que murió la gobernadora”.Por tener credencial de elector con domicilio en su natal Tehuacán, Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador de Puebla, por la coalición Juntos Haremos Historia, emitió ahí su voto.