Chocan Trump y Biden por migración en debate

"Este es el primer Presidente que busca que quienes piden asilo esperen en otro país", dijo Biden.



El demócrata prometió un camino a la ciudadanía para los indocumentados y los dreamers, a quienes llamó 'ciudadanos de primera'.

#Debates2020 "Cualquier persona que es responsable por no haber tomado el control (de la pandemia), no debería permanecer siendo presidente de EU", dijo Joe Biden en el segundo debate presidencial. pic.twitter.com/5KNGXDRtkQ — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) October 23, 2020

"Él estuvo ocho años ahí y no hizo nada, mas que construir jaulas", dijo el Mandatario.



"Sólo los muy... odio decirlo, pero los de menor IQ son los que regresan", afirmó el Mandatario.



"Soy la persona menos racista en este lugar", afirmó Trump. "No puedo ver a la audiencia, por que todo está muy oscuro, pero soy el menos racista".



"Le llamó violadores a los mexicanos", recordó por su parte Biden, quien también refirió sus propuestas de un veto a musulmanes y su negativa a condenar a supremacistas blancos.

Tengo excelentes relaciones con todas las personas. Soy la persona menos racista en esta sala: Donald Trump durante el debate presidencial. #Debates2020 pic.twitter.com/Pi0r9nGA8t — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) October 23, 2020

"Lo digo por experiencia", señaló al recordar su propio caso de Covid.



#Debates2020 "(Joe Biden) simplemente muestra que no tiene entendimiento alguno de la inmigración según las leyes. La política de 'captura y libera' es un desastre, puede entrar un violador, una persona mala o un asesino", arremetió Donald Trump durante el debate presidencial. pic.twitter.com/Fq6kKdEhuF — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) October 23, 2020

"Quiere terminar con la industria del petróleo", dijo el Mandatario "¿Escucharon eso, Texas, Pensilvania?", agregó, en referencia a estados clave.



Entre recriminaciones, el tema migratorio al fin fue abordado por los candidatos a la presidencia de Estados Unidos durante el último debate antes de la elección del 3 de noviembre., reprochó a Joe Biden que la Administración de Barack Obama haya construido las jaulas para separar a niños.En tanto, el demócrata criticó la política depara los solicitantes de asilo y calificó de "criminal" que más de 500 niños migrantes no hayan podido ser reunidos con sus padres por el Gobierno.Trump reviró al acusar al demócrata de no haber logrado pasar una reforma migratoria durante la Administración de Obama.A diferencia del primer debate entre ambos candidatos a la presidencia, esta vez los micrófonos fueron silenciados brevemente para evitar las interrupciones.En un momento que causó polémica entre usuarios de redes, el Mandatario aseguró que, bajo la política conocida como "catch and release" ("atrapar y soltar") sólo un uno por ciento de las personas que son arrestadas por autoridades migratorias, y luego liberadas dentro del país, regresaban a sus audiencias. Sin embargo, estudios colocan ese número en más del 90 por ciento.Y unos minutos después, cuando el tema viró hacia las relaciones raciales, negó las acusaciones del candidato demócrata.Por su parte, Trump insistió en la reforma criminal que apoyó Biden como senador en 1994, que resultó en el encarcelamiento desproporcionado de personas afroamericanas.Como el debate anterior y el vicepresidencial, el encuentro inició con preguntas sobre la pandemia de coronavirus, que ha cobrado la vida de más de 210 mil personas en Estados Unidos.Trump defendió su respuesta a la pandemia y aseguró que iba a la baja. Además, afirmó que una vacuna estará lista en las próximas semanas, y que la enfermedad es difícil, pero puede superarse.En tanto, Biden reafirmó la necesidad de utilizar cubrebocas, abogó por medidas más restrictivas y rechazó la idea de que se esté "aprendiendo a vivir con el virus"."Estamos aprendiendo a morir con él", criticó.En los 90 minutos del debate, temas como el cambio climático fueron abordados brevemente, en el que Joe Biden se comprometió a proteger las energías limpias, algo que Trump intentó utilizar a su favor.Este debate fue una de las últimas oportunidades que tiene Trump para intentar revirar las encuestas, que apuntan a una ventaja de hasta dos dígitos para el candidato demócrata, Joe Biden.