Chofer da tips para tomar un taxi seguro en CDMX

Ciudad de México.- El chofer de un taxi de la Ciudad de México, se dedica a explicarle a los pasajeros cómo tomar un taxi de manera segura, lo que toma un máximo de siete segundos para certificar un viaje sin problemas.



A través de Facebook, la usuaria Cindell Cerúlea compartió que tuvo la fortuna de encontrar al operador de un taxi debidamente reglamentado y con señalizaciones correctas.



La joven narró que tuvo que tomar un taxi debido que tenía que llegar a tiempo para dejar a su hija a la escuela y a sus actividades laborales.



"Le hice la parada como a 6 taxis con la "mala" suerte de que venían ocupados. Al séptimo taxi mi suerte cambió y no supe que tan afortunada fui de que me hubiera tardado tanto en esperar un taxi y que se me hiciera un poco tarde, hasta que me subí y avanzamos unas cuadras.



La mujer explicó que dos cuadras después de subir al taxi, el chofer observó a una chica en la esquina que le hacía la parada a los taxis, por lo que el taxista empezó la plática: —¡Vea nada más! Haciéndole la parada a todos los coches blancos con rosa que le aparecen— me dijo.



"Y el taxista siguió: —Si me permite, le quiero enseñar cómo tiene que tomar un taxi seguro, señorita”, dijo el taxista:



El chofer realizó un letrero para explicarle a los pasajeros cómo son las placas de un taxi oficial y certificado en la Ciudad de México.



Vea el letrero. Las placas de un taxi oficial empiezan con la letra A, luego cuatro números y termina con otra letra cualquiera, pero así debe estar compuesta la placa. También hay unos que empiezan con la B, pero ya son muy pocos y los E que son los ecológicos, pero no se me confunda. Quédese nada más con la A. Eso es lo primero que tiene que ver cuando tome un taxi.

Al subir o antes de subir, el tarjetón del chofer tiene que estar en la puerta trasera derecha, a la vista de los que abordan, esa es nuestra obligación. Si no lo tiene ahí o a la vista, bájese.

Si la persona que maneja no coincide con la foto y le da excusas, no lo crea y bájese. Sin pena y sin miedo, bájese.

Los números rojos son a los que se puede llamar si un taxista abusa de su servicio, hace algo indebido, quiere cobrar de más o cualquier cosa que conflictué el viaje.

De acuerdo con la usuaria, el taxista le pidió realizar el ejercicio con los vehículos que circulaban por la zona, para identificar un taxi certificado, lo que le llevó solo siete segundos.



"Y son 7 segundos que le pueden ayudar a estar segura. Si todas las personas se tomaran esos 7 segundos podrían tener un viaje más seguros”.