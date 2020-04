Chofer de Uber se contagió de coronavirus, lo echaron de su casa y murió alejado de su familia

Escuchar Nota

“Había estado viviendo en Londres de forma intermitente durante 22 años, y volvía a India durante varios meses seguidos”, dice Mary.



“Le encantaba la ciudad. Siempre me hablaba de lo hermosa que era y tan limpia. Nunca he estado en Londres, así que él me la describía”.

Rajesh y Mary el día de su boda, en febrero de 2014. Foto: Mary Jayaseelan

El último viaje que realizó Rajesh fue al aeropuerto de Heathrow. Foto: Getty Images

“El propietario le pidió a Rajesh que saliera a buscar algo y cuando regresó había cambiado las cerraduras, por lo que no pudo entrar”, dice Mary.



“Trató de llamar a la puerta y pedirle al arrendador que hablaran, pero no abrió la puerta”.

“No tenía comida, absolutamente nada que comer”, dice Mary.

“Esa fue la última llamada que me hizo”, dice este. “No entró en detalles sobre lo que le estaba sucediendo, pero debido a que yo trabajo en el Servicio Nacional de Salud (NHS), me hacía preguntas como ‘¿Qué tan seguros estamos?’, ‘¿Es mejor volver a India? … cosas así”.



“Me preguntó si conocía alguna ruta, si había alguna forma posible de hacerlo: quería ir a India y estar con su familia. Pero para ese entonces también había un un cierre total en India”.

Tras enfermar, Rajesh trató de averiguar cómo podía volver a India a estar con su familia. Foto: Mary Jayaseelan

“Resollaba mucho en esa habitación y cada día empeoraba”, dice ella.



“Una noche le dije que fuera al hospital. No quería llamar a una ambulancia, por si los vecinos se enteraban de que estaba enfermo y volvían a desalojarlo”.

“A la mañana siguiente me llamó desde el hospital. Era una videollamada, y cuando los niños lo vieron comenzaron a llorar por lo enfermo que estaba”, dice Mary.



“Apagó su video y me dijo que no quería que lo recordaran tan mal“. Hablarían solo unas pocas veces más.

“No es porque sean ignorantes o estén desinformados, es porque todo el sistema los está obligando a tomar decisiones que eventualmente resultarán perjudiciales para sus medios de vida y su salud”.

“El coronavirus está haciendo que muchas de las desigualdades en nuestra sociedad, a las que previamente habíamos hecho la vista gorda, se vean muy claramente“, dice Alex Wood, un sociólogo de la Universidad de Oxford.

La campaña online que creó Sunil logró recolectar más de $170,000 para Mary y sus hijos. Foto: Mary Jayaseelan

“Ahora que Rajesh se ha ido, nuestra vida se ha vuelto muy difícil”, dice. “No sé qué haremos sin él”.

Rajesh estaba en el Hospital Northwick Park de, la ciudad en la queMary estaba, con los dos hijos pequeños de la pareja.Hasta ese momento, él le había dicho en repetidas ocasiones que estaría bien, que se sentía enfermo pero que no debía preocuparse, que mejoraría: con 44 años, era joven y, por lo demás, estaba sano.Pero durante esa llamada, se quebró y admitió: “Mary, estoy un poco asustado”.Rajesh y Mary se casaron el 24 de febrero de 2014 y alquilaron una casa en Hulimavu, al sur de Bangalore, que compartían con la madre de él, de 66 años.Durante la mayor parte del año, Rajesh alquilaba una habitación en Harrow, en el norte de Londres, y trabajaba como conductor de Uber., cuando la demanda es mayor,Le gustaba ser conductor, aunqueque surgiría más tarde.Eran muy felices, dice.Rajesh amaba a su esposa y jugar con. Cuando no estaba en India, mantenían videoconferencias a diario.“También era un muy buen cantante”, dice Mary, llena de orgullo. “Cantaba muchas canciones en hindi”.Era una “persona humilde y gentil”, agrega su amigo cercano Sunil Kumar.Sunil y Rajesh se conocieron en 2011. Ambos eran de Bangalore, por lo que amigos en común los pusieron en contacto cuando Sunil se mudó a Reino Unido.Se ayudaban mutuamente a navegar por los diversos sistemas burocráticos británicos, se prestaban pequeñas cantidades de dinero cuando era necesario, y Sunil y su esposa invitaban a Rajesh a comer a su casa en Hertfordshire, enviándolo de vuelta con deliciosa comida del sur de la India para varios días.Aunque Rajesh amaba Londres, no planeaba quedarse para siempre:Las tiendas y restaurantes todavía estaban abiertos, la gente seguía yendo al trabajo y saliendo después. Para todos, incluidos los conductores de Uber, la vida continuó como siempre.Luego llegó marzo y el virus ya estaba pasando de persona a persona dentro de Reino Unido.A quienes mostraban síntomas, incluidas fiebre leve y tos persistente, se les pidió que se autoaislaran durante siete días.Elel primer ministro, Boris Johnson anunció unque duraría inicialmente tres semanas.Significaba que la mayoría de las empresas cerrarían, y solo se permitiría a las personas salir a tomar aire una vez al día y hacer viajes esenciales a las tiendas, a menos que fueran considerados trabajadores “esenciales”.Al igual que muchos conductores de Uber,y tuvo que dejar de hacerlo.Su último trabajo fue el 25 de marzo: un viaje al aeropuerto de Heathrow.Sus síntomas empeoraron mucho y fue ingresado con deshidratación.Hizo lo que le dijeron y se fue a su habitación. Pero las cosas estaban a punto de empeorar., y que no era un riesgo que estuviera dispuesto a correr.Sin otro lugar adonde ir,En este punto llamó a su amigo Sunil para pedirle su consejo.Sunil le dijo que lo mejor era quedarse en casa, no trabajar, y buscar ayuda financiera para los trabajadores autónomos que el gobierno acababa de anunciar, o la asistencia de 14 días ofrecida por Uber.Rajesh estuvo de acuerdo y explicó que necesitaba encontrar un nuevo lugar para vivir, porque su propietario le dijo que era de alto riesgo. Pero, dice Sunil,Tras conversar con su amigo,Después de días de búsqueda, finalmente encontró otra habitación en una casa compartida en Harrow.El nuevo propietario le hizo pagar por adelantado £4,000 libras (unos $5,000 dólares), un dinero que no tenía, y Mary dice que tuvo que pedir prestado.Una vez que Rajesh volvió a conseguir donde vivir, no quiso arriesgarse a ser desalojado nuevamente., sin siquiera atreverse a cocinar.La única interacción social que tenía eran las llamadas diarias con su esposa.Fue durante una de estas conversaciones telefónica que Mary notó que estaba respirando con dificultad.El 11 de abril, los médicos que lo cuidaban llamaron a Mary y le explicaron que Rajesh estaba crítico y que no esperaban que mejorara.Si bien se ha repetido a menudo durante esta pandemia que “el coronavirus no discrimina”, es evidente que el virus es peor para algunos que para otros.Afecta particularmente a los que viven al día y a aquellos que no tienen trabajos permanentes, lo que incluye a conductores autónomos como Rajesh.El año pasadoy, según un estudio publicado en 2018, el 60% de la población mundial trabaja en la economía informal.Otra investigación realizada por el Foro Económico Mundial y otros organismos muestra que estos trabajadores se ven desproporcionadamente afectados por la pandemia.Se debe a una combinación de factores: ser clasificados como trabajadores “esenciales”, lo que requiere que continúen interactuando con extraños; no contar con licencias por enfermedad con goce de sueldo, lo que dificulta el autoaislamiento; tener salarios bajos e inseguros, lo que hace que sea más probable que habiten viviendas inseguras; y no tener derecho a evaluaciones de riesgo o equipo de protección.Ayako Ebata, del Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex, en Reino Unido, dice queo tomarse un descanso, incluso cuando existen riesgos importantes para su salud.La raza también es un factor de riesgo. Según múltiples estudios recientes, las personas negras, asiáticas o de minorías étnicas en Reino Unido, como Rajesh, tienen una probabilidad desproporcionadamente mayor de tener un trabajo inseguro que las blancas.TambiénLos pacientes de minorías étnicas representan el 34% de los que están en cuidados intensivos, a pesar de representar solo el 13% del total de la población.Las investigaciones sugieren que esto se debe a una combinación de factores de riesgo: una mayor incidencia de afecciones de salud subyacentes de alto riesgo, como diabetes e hipertensión, así como factores sociales y una desigualdad sistemática.Después de enterarse de que su hijo había muerto, la madre de Rajesh se enfermó.Sufre de hipertensión y tuvo un aumento del nivel de azúcar en sangre, por lo que ahora se limita a estar en cama. “Está inconsolable desde entonces”, dice Mary.Como tiene que, Mary está tratando de encontrar trabajo como limpiadora en su área, pero el confinamiento está haciendo que sea mucho más difícil tener sus finanzas bajo control.Sunil los está ayudando con dinero cuando puede, y ha organizado una recaudación de fondos en línea para ellos.También está investigando si puede, y los familiares de Mary en Bangalore le han organizado una recaudación de fondos en India.Uber también contactó a la BBC para ofrecer sus condolencias a la familia.Pero más que nada, Mary está luchando para aceptar la rapidez con que todo ha cambiado.