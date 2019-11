Chofer se niega a llevar a jugadora de las Chivas porque él le va al América

La rivalidad salió de la cancha.comentó que un chófer no quiso subirla al transporte público cuandoporque éste era americanista y ella portaba su pants del conjunto rojiblanco."Iba rumbo a mi rehabilitación a verde valle y un chofer americanista del transporte público no me quiso subir porque traía el. ¿Cómo tomar eso? La rivalidad debería quedarse dentro de la cancha, ¿No?", escribió González en su cuenta de Twitter.Posteriormente, la jugadora explicó que desde un inicio,y "no subía a chivistas" a sus unidades."Me acerqué a la base de transportes públicos, el chofer claramente me dijo que le iba al América y que él no subía a Chivistas"de edad ha pasado por clubes como Pachuca y León. Actualmente viste los colores del club tapatío pero se encuentra en proceso de recuperación tras someterse a una operación.