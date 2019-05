Choferes de Uber pagarán impuestos como IVA e ISR

Conoce las facilidades para conductores y repartidores de alimentos que prestan servicios a través de plataformas tecnológicas. #NovedadesFiscales. pic.twitter.com/ujmGjI0eIG — SATMX (@SATMX) 20 de mayo de 2019

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acordó con empresas digitales de transporte de personas y alimentos, un nuevo mecanismo para cobrar impuestos a los choferes que brindan el servicio a partir de aplicaciones de teléfonos inteligentes.Se trata de ocho compañías que actualmente pagan regularmente el Impuesto Sobre la Renta corporativo y que ahora, descontarán directamente a sus socios conductores los impuestos correspondientes al IVA e ISR.Así lo explicó en conferencia de Prensa, la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos.“Se da la opción de que las plataformas tecnológicas realicen retenciones del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado por los ingresos obtenidos a los conductores y repartidores de alimentos que prestan sus servicios a través de estas plataformas […] Estas retenciones serán de manera mensual, con una tasa reducida de IVA del ocho por ciento y para ISR de entre tres y nueve por ciento de los ingresos mensuales obtenidos”, apuntó Margarita Ríos.Acompañada por los representantes de estas empresas, explicó que se estima que al menos 800 mil conductores prestan sus servicios a partir de estas plataformas, quienes ahora deberán suscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y emitir facturas.Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, aclaró que no todas las empresas que prestan estos servicios se han sumado al acuerdo.“Quienes no se han integrado a este esfuerzo, bueno pues el SAT los visitará con sus canales tradicionales y la forma donde les recuerda a los contribuyentes que se tienen que poner al día. Tenemos todavía abierta una ventana, algunos de ellos quieren checar con sus corporativos en otros países, pero es una ventana que no va a durar mucho tiempo”, explicó Herrera.Dijo que una vez que se implemente este acuerdo con las plataformas de transporte, se avanzará en el diálogo con otros sectores del comercio digital como las empresas que ofrecen contenido audiovisual.(Con información de Carolina Altolaguirre)