Choferes responsables; no suben ciudadanos sin cubrebocas

Saltillo, Coahuila-. Para evitar sanciones, los choferes del servicio colectivo no suben a gente sin cubrebocas, lo que genera quejas ante el Instituto Municipal del Transporte.



A decir del director Héctor Gutiérrez Cabello, se tienen problemas con usuarios que una vez a bordo se quitan el cubreboca, y a la hora de la inspección a quien se multa es al chofer.



“La realidad es que se nos había relajado el pasaje con el uso de las mascarillas. Se han hecho operativos por parte de diferentes áreas municipales, y creo que se tienen avances en el uso del cubrebocas”, comentó.



Meses atrás incluso se reportaron agresiones a operadores del servicio por no dejar subir a pasajeros sin cubrebocas, o por tratar de evitar sobrepasar el límite del 50% permitido en la unidad.



“Sigue habiendo algunos conatos. Ya no pueden los choferes controlar a pasajeros, por eso optan por no levantarlos cuando los ven sin cubrebocas, y eso provoca quejas. Así que estamos en un proceso complicado en ese sentido, creo que el problema se redujo cuando aumentó el número de contagios, creo que la gente sí está tomando en cuenta eso”, sostuvo.



Desde hace meses se ha pedido a los concesionarios que aumenten el número de unidades en los horarios pico, para evitar que se incremente el pasaje en cada camión.



Sin embargo, reconoció que hay problemas de operación, pues con la reactivación económica solo se cuenta con menos de la mitad del pasaje que se tenía previo a la pandemia, y allí se estabilizó.