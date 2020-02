Chong se deslinda del caso Lozoya; desconocía delitos

Escuchar Nota

“Que se lleve el proceso como se debe, apegado al Estado de derecho y por supuesto, todo lo que tenga que ser, que salga a la luz pública y se castigue, si hay lugar, con todo el peso de la ley”, destacó.

“No, no lo sé (…) Como funcionario tomas muchas decisiones y muchas, por supuesto, las comentas con el Presidente, unas incluso, todo el pasado, tomé esta decisión sobre este problema… Estoy hablando de mi responsabilidad y algunas veces yo resolvía algunos problemas sin necesidad de comentárselo”.

Ex secretarios del gabinete anterior, y afirmaron que sus decisiones podrían ser consultadas con el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, pero muchas eran a título personal, por lo que consideraron que cada uno debe asumir sus responsabilidades, informó Milenio Miguel Angel, con quien platicó sólo en dos ocasiones, pese a que coincidió en reuniones del Gabinete.Sobre las declaraciones de Javier Coello, abogado del ex director de Pemex, quien dijo que su cliente no se mandaba solo, Osorio Chong señaló que “si algo tiene que declarar o señalar, yo creo que nadie debe impedir que no se diga ni pedir que se oculte, tendrá que salir a la luz”.- Por supuesto que le rendía al Presidente, por supuesto que muchas de las cosas pedía autorización, las platicábamos y algunas otras las tomaba como secretario de Gobernación, el puesto y el encargo que asumí.Sin embargo,El coordinador de los senadores del PRI afirmó que cada quien debe asumir su responsabilidad, “por supuesto, siempre, uno debe asumir su responsabilidad y como todos, es importante saber esto que ha comentado el abogado, esto que se ha venido imputado a Emilio Lozoya, sea un proceso como debe ser siempre, no solo en el caso de Lozoya, sino todos, el debido proceso, el respeto a sus derechos, que esté aislado del señalamiento, incluso mediático, sino con pruebas y que llegue a sus últimas consecuencias”.En tanto,, “todos los que trabajan en el gobierno están dentro de una estructura jerárquica que encabeza el Presidente de la República, quien nombra a los titulares de las dependencias, que su superior los puede nombrar, no tengo nada más que decir, porque desconozco la investigación (de Lozoya)”.