‘Chop Suey’ de System of a Down, el primer video de metal en llegar a un billón de vistas

.@systemofadown's "Chop Suey!" has now surpassed 1 billion views on YouTube. It's the group's most watched video. — chart data (@chartdata) November 27, 2020

e. Dicho número fue alcanzado este fin de semana.El clip fue lanzado en 2001, pero fue subido a la plataforma en 2009 y podría considerarse como, superando a agrupaciones como Metallica y Slipknot.System of a Down (1998), Toxicity (2001), Steal This Album! (2002), Mezmerize (2005) e Hypnotize (2005).A principios de este mes,: "Genocidal Humanoidz" y "Protect The Land", los cuales versan sobre el conflicto armado entreen septiembre pasado.