Choque de tráileres en la Saltillo-Monterrey deja un muerto

Carretera Libre Saltillo Monterrey cerrada por accidente pic.twitter.com/n0VrcbxfZR — Hector Estrada (@hestradag26) December 23, 2019

Un trailero murió luego de salirse de su unidad al chocar contra otro tráiler luego de que se le ponchó una llanta y la puerta se abrió, en la Carretera a Saltillo, en García.En el percance, un vehículo particular resultó con daños y sus ocupantes resultaron con golpes leves.El accidente fue reportado a las 12:40 horas en el kilómetro 37 de la circulación de Saltillo a Monterrey.Las corporaciones de auxilio informaron que la carretera, en ese sentido, está cerrada totalmente.Según una fuente,, de entre 40 a 45 años., Jesús Leonardo Cedillo Herrera,Los otros lesionados, que iban en el otro tráiler y en el vehículo particular, fueron identificados como Julián Alejandro Megas Díaz, de 44 años, y Luis Everardo Salinas Mendoza, de 41.Al lugar acudieronasí como de la Cruz Roja y privados.De acuerdo con las primeras investigaciones,metálico.Perdió el control y chocó contra el otro tráiler, y en ese momento su puerta se abrió y se salió de la unidad, falleciendo.Trascendió quen de seguridad.Al momento de jalar al adolescente fue cuando se abrió la puerta y el se salió por el impacto.El vehículo particular fue chocado por uno de los tráileres.