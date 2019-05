Choque por alcance en libramiento López Portillo

Una conductora que no guardó la distancia correspondiente con un vehículo protagonizó un accidente vial en el libramiento López Portillo.Como responsable de los hechos fue señalada Bertha Cecilia Monserrat Quiñones García de 27 años, conductora de un Ford Focus, modelo 2013.Debido al accidente resultó afectado un pick up Ford F-150 conducido por Francisco Sandoval Sánchez.Ante esta situación el automóvil quedó prácticamente abajo de la pick up la cual resultó con daños considerables.No se reportaron personas lesionadas en el accidente, solo daños materiales de consideración.