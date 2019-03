Choque volcadura deja 3 lesionados

Un fuerte accidente vial que terminó en volcadura suscitado en plena zona Centro, dejó saldo de tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.Los heridos están identificados como Nancy Nayeli Carrillo Castillo, de 22 años, Alfredo Marta Carrillo, de 11 meses, y Alfredo Marta Rodríguez de 22 años.Los tres viajaban a bordo de un auto Nissan Tsuru 2008 habilitado como taxi, el cual era conducido por Enrique González Medrano, de 39 años.Esta unidad circulaba de manera normal por la calle 5 de Mayo cuando repentinamente fue impactado en su costado derecho por un auto Pontiac Trans Am modelo 1994 que manejaba José Flavio Rodríguez Serrano, de 56 años de edad.Este último conductor no hizo su alto correspondiente, suscitándose el accidente. Debido al fuerte golpe el taxi quedó con los neumáticos hacia arriba.Al lugar del incidente, ocurrido ayer al filo de la 1:00 de la tarde, arribaron Cruz Roja, Seguridad Pública y Bomberos, luego que estaba bastante aparatoso este choque.El responsable quedó detenido a disposición del Ministerio Publico en Asuntos Vial, toda vez que en este accidente hubo tres personas lesionadas, pero afortunadamente no de gravedad.1:00 pm de ayer, el percance