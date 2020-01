Choques tribales en Sudán dejan decenas de muertos y cientos de heridos

Sudán.- La Media Luna Roja sudanesa ha recuperado al menos 48 cadáveres de las víctimas de choques tribales que estallaron el domingo en el estado de Darfur Oeste, en la conflictiva región de Darfur, además de atender a más de 160 heridos por la violencia entre una tribu africana y varios clanes árabes de la zona.



En un comunicado, la organización humanitaria informó de que 48 cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital de la ciudad Al Yunayna, capital del estado, y que sus trabajadores han ofrecido primeros auxilios a 167 personas.



Asimismo, el equipo de la Media Luna Roja trasladó a 55 heridos al hospital de Al Yunayna y otros 19 que están en estado grave fueron llevados al aeropuerto para ser evacuados a la capital, Jartum.



La violencia estalló el pasado domingo tras la muerte de un joven perteneciente a tribus árabes de la zona, lo que causó choques con una tribu africana rival y se produjeron actos de sabotajes e incendios en un campo de desplazados africanos.



Mientras, miles de personas se manifestaron este jueves en Jartum para mostrar su rechazo a la violencia y al tribalismo en el estado de Darfur Oeste, según constató Efe.



Los participantes corearon lemas como “No a la violencia” y “Todo el país es Darfur”, región que fue escenario de un brutal conflicto desde 2003 y en la que a día de hoy aún no reina la paz.



El primer ministro sudanés, Abdallá Hamdok, y el vicepresidente del Consejo Soberano, el general Mohamed Hamdan Dagalo, llegaron ayer a Al Yunayna para supervisar la situación, en su intento de pacificar todas las regiones del país.



El Gobierno de transición sudanés, integrado por civiles y militares tras el derrocamiento del expresidente Omar al Bashir el pasado mes de abril, decidió enviar esta semana a la zona refuerzos de la Policía y el Ejército para tratar de contener la violencia.



A su llegada, a Hamdok le fue entregado un informe del Comité de los Campos de Desplazados, en el que destacaron la importancia de desarmar a las tribus de Darfur después de los años de conflicto con las autoridades de Jartum.



El pasado lunes, los grupos rebeldes sudaneses que están negociando con el Gobierno en Sudán del Sur, incluidas las facciones que operan en Darfur, suspendieron las consultas tras el estallido de la violencia y aún no se han vuelto a sentar a la misma mesa.



Dos grupos insurgentes de Darfur se levantaron en armas en febrero de 2003 en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región, dando comienzo a una cruenta guerra con Jartum que en los años siguientes causó la muerte de más de 300 mil personas y más de 2.5 millones de desplazados, según la ONU.



Actualmente, la violencia ha remitido pero de forma esporádica todavía se dan choques tribales entre los clanes que se alinearon con el expresidente Al Bashir, que trató de arabizar la región, y los que se rebelaron y aún no han depuesto las armas.