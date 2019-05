Chris Brown no comparece a audiencia por presunto abuso

El rapero estadounidense Chris Brown no se presentó este martes a una audiencia judicial en París, donde fue convocado a un careo con una francesa que le acusa de violación, indicó su abogado.La mujer, de 24 años, asegura que Brown, junto con su guardaespaldas y a un amigo, le agredió en el hotel de lujo Mandarin Oriental el 15 de enero pasado.Los acusados fueron liberados sin cargos en enero tras ser interrogados por sospechas de violación agravada y delito de drogas. Pero la mujer mantuvo sus acusaciones y la policía convocó a Brown a un careo con la mujer.Gloria Allred, una conocida abogada estadounidense defensora de los derechos de las mujeres que representa a la demandante, dijo que el hecho de que Brown no se presentara es un "escándalo"."¿Por qué no vino hoy? ¿Cree que está por encima de la ley en Francia? ¿Cree que el sistema de justicia penal francés es una broma?" dijo el martes a los periodistas ante el tribunal.El cantante, que según Billboard vendió más de 100 millones de discos, tuvo varios problemas con la justicia en los últimos años.En 2009 fue declarado culpable de golpear a la cantante Rihanna, su novia en ese momento, que no pudo acudir a los premios Grammy a causa de las lesiones.