Chris Evans podría protagonizar remake de Little Shop of Horrors

Ciudad de México.- El actor estadounidense Chris Evans, se encuentra en negociaciones para protagonizar nueva versión de la película Little Shop of Horrors, el estudio de producción le ofreció al actor el papel antagónico, uno de los principales de la cinta.



Según informa The Hollywood Reporter, Evans se encargaría de dar vida al dentista “Orin Scrivello”, personaje desempeñado por Steve Martin en la versión de 1986.



El papel que interpretaría Evans, en caso de cerrar la negociación, sería el de un sádico que disfruta del sufrimiento de sus pacientes y que está en conflicto con “Seymour” por el amor de “Audrey”.



La trama de ‘La tiendita de los horrores’, como se tituló en México, gira en torno a un florista despistado que cría una planta a la que alimenta con sangre humana.



De acuerdo con informes anteriores, el filme dirigido por Greg Berlanti, está buscando a Taron Egerton y Scarlett Johansson para los papeles estelares.