Chris Long; el hombre que se volvió quimera por trasplante de médula

Tras ser sometido a, el estadounidensehabía sido reemplazado parcialmente por aquel de su donante.Unas muestras, tomadas cerca de tres meses después de que Long pasara por un tratamiento contra la leucemia, mostraron quehabía sido reemplazado por el ADN del hombre alemán que le hizo la donación de médula ósea.Cuatro años después del procedimiento que le salvó la vida,Unas muestras tomadas de los labios y mejillas contenían su ADN, pero también el de su donante. Sin embargo, lo que más sorprendió a Long y a los colegas del laboratorio forense donde trabaja es que todo el ADN de su semen pertenecía a su donante.dijo Long a The New York Times.Los cambios hicieron de Long una quimera, es decir, una persona con dos conjuntos de ADN. En la mitología griega, la quimera era una criatura compuesta de cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón.De acuerdo con Andrew Rezvani, el director médico de la, los cambios en el código genético de Long no afectan a su personalidad ni tampoco a su cerebro.El quimerismo, sin embargo, puede afectar en casos criminales.encontrado en la escena de un crimen pertenecía a un hombre que ya se encontraba en la cárcel por otro delito. Luego, las autoridades descubrieron que el prisionero había recibido un trasplante de médula ósea de su hermano, quien finalmente fue condenado por el crimen.