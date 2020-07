Christian Bale podría ser Batman otra vez, pero depende de Michael Keaton

Escuchar Nota

Hace unos días se dio a conocer que Warner Bros planea quenuevamente interprete a Batman. Pero en caso de que no lleguen a un arreglo ya tienen un plan b.. Ahora lo buscan para la película dirigida por Andy Muschietti la que explorará a fondo las posibilidades del multiverso de DC comics.y estará basada en el clásico de los cómics, Flashpoint. Una trama que explora las consecuencias de viajar en el tiempo y alterar el pasado para crear realidades alternativas. Algo que hace el joven Barry Allen (Miller), que utiliza sus poderes para retroceder en el tiempo y salvar a su madre e impedir que su padre vaya a la cárcel injustamente.El joven consigue su objetivo, pero las consecuencias son desastrosas. Y es que al cambiar el curso de la historia Barry crea una realidad alternativa casi apocalíptica en la que Amazonas y Atlantes, capitaneados por Wonder Woman y Aquaman respectivamente, mantienen una terrible guerra que está a punto de destruir el planeta. Por su parte, Superman es un débil alienígena bajo el control de Gobierno que está sometido a diversos experimentos en una base militar y Bruce Wayne está muerto.Es así que el estudio quiere convertir a Keaton en el mentor de su multiverso y que esté presente en varias películas e interactúe con diversos personajes. Una figura que sería muy similar a la de Nick Fury en el Universo Marvel.Las negociaciones apenas están comenzando. Sin embargo, en caso de que no lleguen a buen puerto la productora iría por Christian Bale, de 46 años, para que la haga otra vez del Caballero de la Noche, de acuerdo al sitio We Got This Covered. Lo interpretó en tres películas, en 2005, 2008 y 2012.¿Te gustaría ver a Bale como un Bruce Wayne mucho más grande y maduro?