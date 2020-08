¿Christian Nodal chocó su Ferrari? Involucran al cantante en accidente de Jalisco

Escuchar Nota

Y es que apenas este lunes el intérprete de “Adiós, amor” presumió en sus redes sociales el impresionante vehículo rojo. Se trata de un Ferrari 488 Pista, el cual tiene un valor de alrededor de 350 mil dólares: es decir, más de 7 millones de pesos.De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió este martes en el municipio jalisciense. Hasta ahora, no se reportan heridos, pero se señaló que el conductor del vehículo iba a exceso de velocidad.Tras darse a conocer la noticia, inmediatamente la gente apuntó que Christian Nodal, quien al parecer se encuentra en el estado, pudo haber sido quien chocó su Ferrari. No obstante, hasta el momento el cantante no ha dado declaraciones al respecto.