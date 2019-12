Christina Aguilera enamora con su voz a fans en Monterrey

#FOTOS CHRISTINA AGUILERA MONTERREY 3 DE DICIEMBRE DE 2019



hermosas fotos del primer concierto de Xtina en México - Monterrey pic.twitter.com/lyfCx970sM — MADAM XTINA (@MadamXtinaFans) December 4, 2019

"Estoy muy contenta de estar aquí. Ha sido muy asombroso tener todo su apoyo a lo largo de todos estos años, en los que me han inspirado y han estado conmigo en los momentos más difíciles", expresó emocionada.

Iniciamos con una noche muy esperada en #Monterrey con la voz y el carisma excepcional de @Xtina pic.twitter.com/6POc1H3inZ — Aud citibanamex (@Audcitibanamex) December 4, 2019

"Es bonito poder compartir esto, y demostrarles con la música todo el amor que les tengo. Vamos a cantar una canción que es muy especial para mí y para festejar estos 20 años (de su lanzamiento). Esta melodía es mi reflejo", dijo al presentar su éxito en español "Pero Me Acuerdo de Ti".

"Si que fue una buena noche, nos vemos luego", se despidió de su gente a las 22:31 horas.

Christina Aguilera (@Xtina) performs "Pero Me Acuerdo de Ti" at The X Tour in Monterrey, Mexico (12/03/19) #TheXTour pic.twitter.com/q7lLsFL4Kw — (@legendxdaily) December 4, 2019

La electrizante voz de Christina Aguilera se escuchó con fuerza anoche, aunque se limitó a dar un espectáculo que duró apenas una hora 15 minutos.La emoción reprimida de sus fans estalló al estar por vez primera en Monterrey con, que se presentó con éxito en el Auditorio Citibanamex.Después de visitar Londres, Dublin y Manchester, esta diva del pop, quien está por cumplir 39 años,, pero también lucidora por sus constantes cambios de vestuario y mucho baile.A diferencia de algunas estrellas de su calibre,pues reportaron una entrada deal show que comenzó a las 21:16 horas con "Bionic", seguida por "Your Body". El auditorio tiene una capacidad de hasta 7 mil personas.Respaldada por ocho bailarines que la acompañaron casi en todo momento,al recordar éxitos como "Genie In The Bottle".Christina también recordó sus inicios en la música cuando tenía solo 7 años, y narró cómo ha tenido la suerte de hacer una carrera estable y exitosa.El nivel de energía se mantuvo alto con éxitos como "Dirrty", "Vanity" y "Express", a pesar de que algunos temas los presentó en versiones cortas.Para este regreso a México, luego de 18 años,"Contigo en la Distancia" y "Falsas Esperanzas".Un verdadero ambiente se armó con "Feel This Moment", que grabó con Pitbull.La artista neoyorkina. Acompañada de sus tres coristas interpretó el éxito "Like a Prayer" y una vez más agradeció a sus seguidores por haber estado esta noche.Al final,por la poca duración del espectáculo.