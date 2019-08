Christopher Kipyego se lleva una medalla más

Kenia se ha impuesto en diversas competencias pedestres a lo largo y ancho de la República Mexicana, y en la 21K Tele Saltillo no podía ser la excepción, siendo Christopher Kipyego el primer ganador de la “Carrera con Sentido”, al cruzar la meta en 1:12.00.“Todo muy perfecto, un poco de humedad pero todo salió bien. La ruta fue muy buena, no hay subidas, pocas curvas, la verdad que muy bueno”, fueron las primeras impresiones del primer monarca de la media maratón de la “televisión diferente”.“Son muy buenos (competencia local), corrimos juntos hasta el kilómetro 14 o 15, al mismo ritmo, la verdad ellos lucieron muy fuertes pero yo me mantuve al mismo paso, 3:24”, relató sobre la estrategia empleada para quedarse con la victoria.