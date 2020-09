¿Christopher Nolan prepara secuela de Tenet?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con más de 150 millones de dólares recaudados en todo el mundo, 'Tenet' está conquistando la taquilla internacional. El nuevo trabajo cinematográfico de Christopher Nolan deja un final que ya ha hecho que el público está preguntándose si el cineasta hará una secuela. ¿Será capaz el director de romper su tendencia a ofrecer historias originales y atreverse con una segunda parte?



Con la excepción de Batman y su trilogía, Nolan nunca ha retomado las tramas de sus películas con una secuela, ni siquiera títulos que podían prestarse a ello como 'El Origen' o 'Interstellar'. En un momento, en el que el cineasta puede permitirse el lujo de elegir proyectos (incluso si 'Tenet' no logra unos buenos datos en taquilla ante las dificultades que implica la pandemia de Covid-19) queda por descubrir si, finalmente, rompe su propia línea temporal y expande el universo de 'Tenet'.



La que hace dudar en que puede haber una secuela es que Nolan es muy reacio a rodar más escenas de las que aparecen en el montaje final. Sin embargo, Robert Pattinson, en una entrevista para AZ Central, declaró que el rodaje de la cinta se realizó para "una película de tres horas". A ello hay que unirle las palabras de su personaje, sobre que el final de la cinta es solo la mitad de la historia.



TENET 2: ¿CUÁNDO Y CON QUÉ TRAMA?

Ahora bien, en el caso de que Nolan se atreviera con una secuela, surgen una cuestión: ¿cuándo? Usualmente, las segundas partes suelen lanzarse entre dos y tres años después, con una buena organización. Ahora bien, el cineasta británico tiene fama de tomarse su tiempo para la elaboración de sus guiones (darle forma a 'Tenet' le llevó 20 años). Así que, o bien ya tiene en mente la secuela y no lo ha dicho, o bien esta tardaría bastante en llegar.



En el caso de que, finalmente, se materialice 'Tenet 2', habría que pensar en la trama. Algo que ha quedado pendiente es saber la conexión de Sator (Kenneth Branagh) con aquellas poderosas personas del futuro que quieren destruir el pasado, así como también conocer más detalles de cómo el Protagonista y Neil se conocieron y cómo desarrollan las distintas misiones en el futuro. Por no hablar de la situación desesperada que ha llevado a que ciertas personas quieran destruir el pasado de su especie asumiendo el riesgo de que esta operación conlleve, incluso, la aniquilación de ellos mismos.



En cuanto al reparto, si hubiese secuela, los que tendrían que repetir son John David Washington y Robert Pattinson, tampoco sería descartable el regreso de Clémence Poésy, Michael Caine, Himesh Patel, Martin Donovan e, incluso, Elizabeth Debicki. Ahora bien, primero toca esperar a conocer los planes de Nolan y, por supuesto, esperar que 'Tenet' funcione lo suficientemente bien para convencer a Warner de una segunda entrega.







Con información de Excélsior