Christyan fue asesinado a puñaladas por su esposa; ella se encuentra prófuga

Escuchar Nota

“Sentí una angustia porque mi hijo de 25 años, diario me llamaba y siempre estaba al pendiente de mi y tenía dos días que no sabía nada de él y su mujer tampoco respondía, me preocupe y decidí ir a buscarlo porque presentía que algo le había pasado”, comentó.



“Nadie abría, pero había una ventana del departamento abierta y un vecino se ofreció a abrir la puerta con un palo y así logramos entrar”, dijo doña Maribel.



“Fue el dolor más grande de mi vida, Anyulli quien siempre fue celosa y posesiva y que decía amar a mi hijo que también la amaba pero no tenían hijos todavía lo había matado y destrozado mi hogar”, recalcó.



Desde hace más de cuatro meses una destrozada madre clama justicia por el crimen de su hijo que fue asesinado a puñaladas por Anyulli —su propia esposa— dentro de una vivienda en lallegó a buscar a su hijo Christyan Abigail Vázquez Ramírez a la casa donde rentaban y vivía con su esposa Anyulli Juárez Flores en la calle Hidalgo en la colonia Lázaro Cárdenas, municipio de Naucalpan y lo encontró sin vida.Explicó que llegó a buscarlo luego de que el menor de sus cinco hijos, quien todos los días le llamaba, ya no respondía sus llamadas.Refirió que luego que su consuegra se negó acompañarla a buscarlos, llegó a la vecindad donde su hijo llevaba como un mes rentando porque les quedaba cerca de sus lugares de trabajos.Sin embargo, los vecinos comentaron que escucharon una fuerte discusión y que habían visto a Anyulli de 25 años, la esposa de su hijo, salir con maletas.Quedó destrozada al encontrar el cuerpo sin vida de su hijo cubierto con una cobija tirado en el piso junto a la cama donde había vidrios de botellas de cerveza y dieron parte a las autoridades.De acuerdo a peritajes presentaba un golpe en la cabeza además de heridas provocadas por arma blanca en tórax y yugular lesiones que le causaron la muerte.Esto porque Anyulli, la mujer a la que su hijo amaba y con la que tenía más de ocho años viviendo, había huido tras matarlo.Inclusive refirió que antes de escapar, su nuera estuvo lavando cobijas, sábanas y almohadas con la intención de borrar las evidencias.Señaló que ha exigido justicia en la Fiscalía de Homicidios de Barrientos en Tlalnepantla, sin embargo han hecho casi omiso a pesar de presentar pruebas contundentes para detener a la responsable., pruebas que no han servido para liberar una orden de aprehensión a más de 4 meses del artero asesinato.y tuvo que sacar las pertenencias de su hijo por el que no hay justicia.Por lo que temen que la madre de Anyulli, a la que las autoridades no han investigado la está escondiendo y sabe donde está su hija responsable del crimen del más chico de sus cinco hijos que siempre estaba al pendiente de ella.Con dolor y lágrimas en los ojos hizo hincapié que el pasado día de muertos colocó una ofrenda en memoria de su hijo por el que no hay justicia.Precisó que las autoridades no han hecho nada y tampoco cuentan con la orden de aprehensión para buscar y detener a la asesina porque en la Fiscalía cínicamente le dijeron que el caso lo tenían abandonado.y destrozar su hogar y su vida, sigue prófuga de la justicia porque en la Fiscalía de Homicidios de Barrientos no han tomado interés al asesinato que exigen no quede impune.Cn información de AfondoEdoMex.