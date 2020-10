Chucky Lozano a cuarentena con el Napoli; sería baja del Tricolor

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Hirving Lozano podría ser baja para el juego entre Holanda y la Selección Mexicana del próximo miércoles.



El Napoli no viajará a Turín para enfrentarse a la Juventus debido a un brote de coronavirus en el equipo azurri.



El equipo azul fue bloqueado por a disposición de la Región de Campania ante los resultados positivos de Zielinski, Elmas y un colaborador.



La salida hacia Turín estaba prevista para las 7 de la tarde, pero los jugadores regresaron a casa con sus coches y ahora se encuentran en aislamiento fiduciario. El club está preparando un comunicado para enviar a la Liga.



Esto provocaría que Hirving Lozano, delantero mexicano, no viajará a Amsterdam para concentrarse con la Selección Nacional que se prepara para jugar en contra de Holanda en le Arena Johan Cruyff y frente a Argelia en La Haya.



El club napolitano ha comunicado a través de su perfil de twitter que se han hecho más pruebas: "Los hisopos hechos esta mañana para el grupo del equipo SSCN son todos negativos para Covid-19. Se anuncia que 4 hisopos aún no se han procesado y estarán listos más tarde".



Se espera que el próximo lunes se hagan más pruebas al equipo, dejando en el aire que Lozano pueda viajar a Holanda.