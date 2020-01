‘Chucky Lozano debe mejorar su disparo’; Gattuso habla del mexicano

#Gattuso: “La cabeza y las piernas van de la mano. En este momento debemos trabajar en sinergia en estos aspectos sin descuidar la calidad."

El entrenador del Napoli,, volvió a referirse a la poca actividad que ha tenido Hirving Lozano bajo su gestión, y ahí aclaró los aspectos que debe mejorar el mexicano para que lo considere en su once inicial."Pienso que se trata de un jugador muy fuerte, ha marcado 42 goles en dos años, pero tiene que ser más constante.En el momento que encuentre su velocidad nos dará una gran mano", comentó en conferencia de prensa.Desde la llegada del exmediocampista al banquillo napolitano, Chucky no ha gozado de la regularidad que quisiera, ya que, en tres compromisos, solo ha disputado 20 minutos.No obstante, también con Carlo Ancelotti, el canterano del club mexicano Pachuca no pudo demostrar el nivel que exhibió en Holanda, debido a que sólo acumuló tres goles y una asistencia desde que llegó a tierras italianas., insistió el estratega.