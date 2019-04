‘Chucky’ Lozano se perderá el resto de la campaña con PSV

Se ha acabado la temporada para Chucky.



¡Buena suerte en su rehabilitación, @HirvingLozano70! https://t.co/wxsgNSTGIq — PSV International (@psveindhoven) 29 de abril de 2019

Hirving Lozano se perderá el resto de la temporada por una lesión en la rodilla, así lo informó el PSV en un comunicado.A pesar de la mala noticia, la buena es que Chucky no sufrió daños en los ligamentos por lo que se espera que su recuperación no sea tan prolongada.Ante la situación, Lozano confesó que le duele perderse la recta final de la lucha por el título que vive Eindhoven con el Ajax, pero el mexicano se mostró optimista y reveló que espera regresar pronto a las canchas.“Me alivia saber que no hay ningún daño en mis ligamentos, pero obviamente me pone muy triste que no pueda jugar la fase decisiva de la Liga. Ya ha comenzado mi rehabilitación. Voy a hacer todo lo posible para volver a estar en forma y volver a las canchas lo más pronto posible”, señaló.Chucky Lozano se lesionó en el partido contra el Willem II tras una fuerte entrada de Freek Heerkens, a falta de dos fechas del final de la temporada de la Eredivisie, en la que aún no se define al campeón, pues PSV y Ajax están igualados en puntos en el primer lugar.