Chucky quiere irse al ‘infierno’

El futuro de Hirving Lozano aún es incierto, pues pese a que el mexicano parece ser el gran objetivo del Nápoles para este mercado de piernas, el delantero estaría buscando ser fichado por uno de los grandes de Inglaterra.Según informó el medio británico The Sun, “Chucky” estaría frustrando su fichaje con al escuadra de la Serie A, pues su deseo sería unirse a las filas del Manchester United, club con el que se le ha vinculado desde hace meses, por lo que no firmaría un tentativo acuerdo con el equipo de Carlo Ancelotti.El mismo rotativo detalla que pese a las ganas del azteca de llegar a la Premier League, su agente, Mino Raiola, ya le explicó que no es una opción que fiche con los Red Devils, incluso el representante habría hablado con la directiva de los napolitanos para hacerles saber el deseo del canterano de los Tuzos.Por su parte, el Napoli estaría dispuesto a hacer el esfuerzo económico para el beneplácito de su entrenador, Carlo Ancelotti, quien tendría al joven azteca entre sus prioridades, junto a James Rodríguez.Además del Nápoles y el Manchester United, en los últimos días circuló en Italia que el Paris Saint-Germain y el Barcelona también estarían interesados en hacerse de los servicios de Lozano.