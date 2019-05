‘Chuecos’ pegarían a venta de usados

Una regularización de autos “chocolates” o introducidos ilegalmente al país impactaría directamente en la venta de automóviles usados en México y reduciría de 2 a 4% la colocación de vehículos nuevos, además de que le pegaría directamente al sistema financiero.Así lo declaró el economista Antonio Serrano Camarena, quien expuso que “trascendieron datos de que seguía en decremento la venta de autos nuevos con una caída de 2% desde hace dos años, la cual se incrementaría con una regularización.“Se calcula que regularizar vehículos usados de procedencia extranjera en este momento impactaría de 2 a 4% la venta de vehículos nuevos porque en su mayoría serían adquiridos por familias que no pueden adquirir un vehículo nacional por cuestiones de crédito y por no tener los ingresos suficientes”, agregó.Serrano Camarena dijo que también habría un gran impacto en el sistema financiero “porque hay que recordar que en México 82% de los autos nuevos se compra a crédito, entonces se vería muy perjudicado el sector financiero.“A lo anterior se suma el hecho de que los salarios cada vez alcanzan menos y que están entrando a México autos de manera ilegal, lo cual ocasiona que se mantengan bastante bajas las ventas de autos usados y no se vislumbra un crecimiento en los próximos meses”, aseguró el también catedrático de la Facultad de Economía de la UAdeC.Para Miguel Hernández Cervantes, exgerente general de Manufacturas Zapalinamé y vicepresidente de Canacintra Sureste, “seguramente habría un daño económico importante, pero lo que me parece más grave es que se legitime la ilegalidad, y el mensaje que esto mandaría a la población es muy grave porque se pueden hacer cosas ilegales sin que haya consecuencias, lo cual va totalmente contra el estado de derecho”.En tanto, Héctor Horacio Dávila, industrial en plásticos y presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, indicó que el impacto que generaría regularizar los vehículos “chocolates” sería de 30 a 40% en la colocación de autos usados nacionales, ya que la gente no tiene dinero para comprar un vehículo de 300 mil pesos y 76% de las ventas de las concesionarias es a crédito, mientras que solo 24% compra de contado o a plazos cortos entre particulares”.