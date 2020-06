Chumel Torres atacado en redes por racista, contesta

Escuchar Nota

Chumel Torres es uno de los personajes públicos que más elitismo, clasismo y racismo propaga. NO DEBEN ABRIRSE ESPACIOS PARA PERSONAS ASÍ, @CONAPRED. — Marlene Segura. (@marlenesegurag) June 15, 2020

¿Alguien me podría explicar que hace el misógino RACISTA de @ChumelTorres que se la pasa haciendo chistes sobre el origen chino de Osorio Chong y del coronavirus que ridiculizan a la población asiática y refuerzan estereotipos? @CONAPRED ¿neta era necesario? — Eri Violet Open Commisions(@Cirecsc) June 15, 2020

Me invitaron a un foro de racismo y clasismo, deben ser todos los comentarios positivos los que hicieron este trendig topi… ohhh, no. pic.twitter.com/4SF6lUIp0H — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) June 15, 2020

Pero si tu eres una mierda yo si fuera tu no iba, igual y te agarran a chingadazos por pasadito de lanza — Aaron P. (@pedrazaaron) June 15, 2020

se convirtió en tendencia,Esto se debió a queEl foro será a las 11:30 horas y se podrá ver en su página de Facebook. Contará con la participación de Alejandro Franco, el actor Tenoch Huerta, la actriz Maya Zapata y el youtuber."Chumel Torres es uno de los personajes públicos que más elitismo, clasismo y racismo propaga. No deben abrirse espacios para personas así" y "¿Alguien me podría explicar que hace el misógino racista de Chumel Torres que se la pasa haciendo chistes sobre el origen chino de Osorio Chong y del coronavirus que ridiculizan a la población asiática y refuerzan estereotipos?" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.Ante los reclamos,La respuesta de los internautas no se hicieron esperar, e