Chumel Torres ofrece disculpa a Beatriz Gutiérrez

Escuchar Nota

Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a @BeatrizGMuller por ofender a su chavito.



Pero mi mamá ya no está.

Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aqui va:



Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto. — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) June 17, 2020

"Nunca me metería contra un morrito y no quiero tener eso en mi conciencia. Una disculpa a usted y a su hijito por lo hecho y ojalá todo esté bien. Usted es una mamá y a las mamás se les respeta. Chums, agregó en su cuenta de Twitter".



“Nunca pensé que la vez que más me han insultado ha sido por participar en un lugar diseñado para acabar con los prejuicios. Mucho menos que el lugar para acabar con dichos prejuicios tuviera prejuicios para recibirme”, externó.



, exigiera quese disculpara por haber ofendido a su hijo menor de edad, el comediante utilizó su cuenta de Twitter para enviarle una disculpa.Chumel aseguró que su disculpa la hacía debido a que su mamá lo. Pero mi mamá ya no está.Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto.La disculpa se da luego de que la esposa del presidente López Obrador reclamara la participación de Torres en el foro ‘¿Racismo y/o clasismo en México?’ del Conapred.y asegurar que había ofendido a su hijo al llamarlo, en uno de sus programas, ‘chocoflan‘.decidió cancelar dicho foro, asegurando que no era el momento para un evento de esta naturaleza.aseveró que recibió más de 32 mil tuits “de odio” durante las horas en que fue trending topic, “¿dónde denuncia uno si conapred lo discrimina?”, cuestionó.Sin embargo, la molestia de Gutiérrez Müller continuó y durante algunos días siguió exigiendo a organizaciones una disculpa del conductor.