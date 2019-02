Chuyito lucha por su vida; necesita nuestra ayuda

El día que conocí a Jesús Alfonso, Chuyito, el cielo era tan gris como el asfalto. No hacía viento y parecía que en cualquier momento las nubes desprenderían gordas y frías gotas de agua invernal.No supe cuál fue la primera impresión del niño al saludarme, porque su boca estaba cubierta, y sus ojos apenas se distinguían entre el cubrebocas y el gorro que le abriga la cabeza.Jesús las utiliza desde hace dos años, cuando en un hospital público de Monterrey comenzó la primera batalla contra el cáncer, junto a cientos de otros niños en las mismas condiciones.Antes de la primera quimioterapia, a los 9 años, los médicos citaron a la familia de Chuyito para darles el amargo diagnóstico. Alfonso padece uno de los cánceres más agresivos que existen, su nombre es Linfoma de Hodgkin.“Este tipo de neoplasia comienza en los glóbulos blancos y tiene la capacidad de propagarse hacia cualquier parte del cuerpo”, platica Claudia –madre de Alfonso– mientras él, pegado a la ventana del coche tenía su mirada perdida en el firmamento cargado de agua.Estoy seguro de que el pequeño escuchaba atento la historia que su madre narraba casi de memoria sobre la enfermedad que habita en su cuerpo, un “monstruo” fuerte que crece a pasos agigantados a pesar del tratamiento recibido.Además de Chuyito, otras han sido las víctimas del este linfoma, entre ellas su abuela, quien se hundió en una profunda depresión a partir del diagnóstico y murió a los 49 años.Así son los monstruos, provocan un miedo paralizante entre quienes lo viven en carne propia; causan el mayor daño posible, habitan en el cuerpo y en el alma, enferman, carcomen todo a su paso.En el caso de Jesús, los primeros órganos afectados por el cáncer fueron los de la garganta, sin embargo, con el paso del tiempo las células malignas invadieron también los pulmones y el estómago.El monstruo vive en el pecho de Chuyito. La madre toca su angosto tórax para dibujar superficialmente la zona que los médicos aseguran está siendo atacada por el cáncer.Jesús bajó su mirada y pegó su barbilla al cuello para verse el pecho como buscando una respuesta que hasta hoy nadie le ha podido dar, ¿por qué vive este monstruo en mi?Pero el problema no solo fue el diagnóstico frío y contundente hacia la familia de Chuyito por parte de los médicos que llevan su expediente clínico, sino el panorama desalentador que este trae consigo.Y es que a pesar de haber recibido 15 sesiones de quimioterapias, las células cancerígenas que viven en el pecho del pequeño Alfonso se multiplican y crecen cada día, afectando ahora su sistema respiratorio.Chuyito no se quita el cubrebocas porque tiene miedo de contraer alguna enfermedad respiratoria que complique su estado de salud general. “Los médicos me dicen que tendrá que usar tanques de oxígeno todos los días de su vida”, narra la madre.Tras un largo camino de 30 minutos desde su casa hacia los estudios de televisión de esta empresa, arribó este pequeño gran guerrero para que junto con su madre exponga su caso y solicitar ayuda de manera urgente a la sociedad civil y por qué no, de cualquier funcionario político.Entre las potentes luces blancas que caen desde el techo, Chuyito luce aún más pálido de lo normal.Seguimos la conversación en un sillón de espera, mientras llega el momento para entrar al aire en el espacio noticioso nocturo. Mientras aguardamos intento hacer reír a Jesús y lo consigo, pero su risa se ahoga por una ligera tos debajo del cubrebocas. El monstruo ahora le prohíbe reír.Dos días después de conocer a Chuyito, nos volvemos a ver, ahora en la finca que amablemente prestó una familia a fin de celebrar un evento para su beneficio.Hay pasteles, elotes, tamales, refrescos, dulces, palomitas de maíz y niños corriendo por todas partes, pasando una tarde típica para cualquier pequeño. Busco a Jesús entre los niños para saludarlo, pero no lo encuentro.De pronto, detrás de una puerta, apareció con su gorro y el cubrebocas que nuevamente no me deja ver su sonrisa.Sin decirme nada se acercó hacia mí y me chocó la mano con muy pocas fuerzas. En su rostro hay una preocupación que me contagia de miedo, no me recibe las frases de aliento y cuando le tomo la mano no me responde con energía. Lo invito a conversar pero no quiere, está cansado.El día del evento, Chuyito vestía una playera amarilla que le daba vida a su cara, pero acentuaba el poco peso que le dejaron las 15 quimioterapias que resistió con total valentía.“Me preocupan las radioterapias porque son mucho más fuertes, y el mes de marzo vamos a comenzar con ellas”, comenta la madre de Alfonso con una mirada entristecida.Le pregunto si hay algo que quiera o le pueda dar. Su respuesta me heló y cada palabra taladró hasta lo más hondo de mi ser: “lo único que quiero es salud”, exclamó Chuyito.