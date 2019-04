Cibercriminales ofrecían sus servicios en redes sociales

Herramientas de hacking, información personal como tarjetas de crédito robadas o el alquiler de sus servicios, es lo que ofrecían grupos de cibercriminales en una reconocida red social.El cibercrimen tiene ganancias que se estima ascenderán a seis trillones de dólares para el 2021, por lo regular se encuentra a los actores de ilícitos como el hackeo de información o el robo de identidad en la "dark web" (internet profunda), pero estos especialistas en manejo de datos también son localizables en la "surface web", que es el internet visible para todo mundo.Recientemente se reportó la existencia de 74 grupos de Facebook en los que los cibercriminales ofrecían bienes y servicios, mismo a los que pertenecían 380 mil usuarios de distintas partes del mundo, y, de acuerdo con la compañía Cisco Talos, algunos de estos grupos estaban activos desde 2011.La razón por la cual estos criminales pudieron estar en la red social sin tener dificultades radica en que Facebook confía en que los usuarios que se encuentran con este tipo de grupos tienen el valor cívico de reportalos, pero la antigüedad de los mismos muestra que no se puede confiar solo en la buena voluntad de las personas.A través del contacto con el equipo de seguridad de la red social, la mayoría de los grupos malintencionados fueron eliminados rápidamente, sin embargo, nuevos grupos siguen apareciendo y algunos todavía están activos, indicó la firma.Los servicios ofrecidos por los criminales son variados, de acuerdo con una publicación de la firma ESET.Una investigación publicada por los especialistas en cibercrimen determinó que el costo de servicios de cibercrimen en la dark web es bastante accesible, por lo que no es de extrañar que en la red social haya habido más de un interesado en emplear identidades o tarjetas robadas o en tener asistencia para extraer dinero de distintas víctimas.En la "dark web", por ejemplo, la renta de un ransomware que sirva para infectar equipos va de los 120 dólares al mes a los 900 dólares anuales.El costo puede variar si es que se agregan otras funciones a este tipo de programa, pero los interesados ya pueden acceder a estos servicios ilícitos.En el caso de los grupos de cibercriminales que ofrecían información robada o programas maliciosos los costos no varían tanto aunque el pago por sus servicios casi siempre son solicitados en criptomendas como Monero, que hasta el momento se ha pocisionado como la predilecta de los desarrolladores de malware debido a que permite más el anonimato.