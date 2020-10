Ciberdelincuencia creció durante la pandemia, alerta Profeco

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que los ciberdelincuentes han sofisticado y multiplicado sus métodos de ataque ante el incremento del uso de la tecnología durante la pandemia de covid-19.



La Profeco señaló que durante la contingencia sanitaria se ha registrado un incremento de hasta en 400% en ciberataques a instituciones gubernamentales y personas a nivel mundial, de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Fondo Económico Mundial.



Por otra parte, detalló que ha encontrado ataques relacionados con la covid-19, como falsos mensajes de organizaciones de la salud, sitios web para la venta de productos fraudulentos, solicitudes de donaciones benéficas y fuentes gubernamentales falsas, así como ofertas financieras fraudulentas.







El organismo explicó que los ciberdelincuentes utilizan el correo electrónico para enviar mensajes con malware (software malicioso) y realizar el phishing (robo de información como claves y contraseñas).



Por ello el organismo recomendó a los usuarios no compartir información personal, utilizar un antivirus confiable, mantener actualizado el software de sus dispositivos y revisar bien el origen de los archivos antes de hacer “clic” en algún enlace.



Asimismo, recurrir al sistema de verificación en dos pasos en el correo electrónico y redes sociales, tener cuidado con las llamadas telefónicas y los correos no solicitados, así como eliminar y no compartir mensajes de los que no sea posible comprobar el contenido.