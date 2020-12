Ciberdelincuentes son capaces de intervenir laboratorios para crear virus

Escuchar Nota

Investigadores de ciberseguridad de la Universidad Ben-Gurion del Negev, en Israel, afirman que descubrieron recientemente un ataque informático que podría permitir a los hackers engañar de manera remota a los científicos de laboratorio con la intención de llevarlos a crear toxinas y virus.En un artículo publicado en Nature, una revista científica, explican que los profesionales médicos usan ADN sintético por una variedad de experimentos, entre ellos, el desarrollo de antígenos para crear vacunas. De acuerdo con los investigadores de Ben-Gurion un ciberdelincuente puede ser capaz de desarrollar un ataque de extremo a extremo con la intención de cambiar los datos en la computadora de un bioingeniero y reemplazar las subcadenas de ADN cortas con código malicioso.Los responsables detrás de este artículo aseguran que probaron este tipo de ataque con éxito, lo que significa que los terroristas podrían ser capaces de propagar un virus o una toxina secuestrando un laboratorio de buena reputación y escondiendo una información diferente dentro de una vacuna u otro tratamiento médico.Los investigadores afirman que un simple caballo de Troya y un poco de código oculto podrían convertir la medicina en un riesgo para la humanidad pues, sin saberlo, los ingenieros detrás del desarrollo estarían creando productos contaminados.Tras sus pruebas, los investigadores describen un escenario en el que un grupo criminal utiliza un caballo de Troya para infectar la computadora de un investigador de manera que cuando trabaje con ADN sintético un malware cambie el pedido para que parezca legítimo para el software de seguridad y, una vez que se realicen las pruebas, no aparezcan los errores.El reto entonces es que, hasta ahora, cuando aparecen anomalías, las máquinas recurren a los humanos para que pongan atención a un punto específico pero, si los sistemas no lo ven, será casi imposible que alguien más se de cuenta de que algo no marcha bien.Para abordar el problema, los investigadores sugieren un conjunto de medidas de ciberseguridad que, según afirman, deberían implementarse de inmediato en toda la comunidad biotecnológica.