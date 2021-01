Ciclista pierde la vida al ser atropellado en LEA

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- De manera trágica, un hombre perdió la vida, al ser violentamente embestido por un automovilista durante la madrugada del sábado, en las inmediaciones del periférico Luis Echeverría Álvarez.



El incidente se presentó minutos después de las 4:00 horas, cuando Alan Alexis Blanco Hernández, de 24 años, se desplazaba a bordo de su bicicleta sobre la calle General Álvaro Obregón con rumbo al poniente.



Fue al llegar al cruce con el periférico, cuando el corredor supuestamente se aventuró a pasar sobre la mencionada intersección a toda velocidad, sin tomar las precauciones pertinentes.



Esto lo llevo a atravesarse en el camino del conductor de un automóvil Pointiac Matiz, matrícula FNP-72-46, que transitaba con dirección al sur, y que no pudo reaccionar ante la repentina aparición del ciclista.



Debido a ello, el operador del compacto no pudo evitar embestir al hombre, quien salió disparado por al menos dos metros, antes de golpear su cabeza contra el filo de una cuneta.



La gravedad del impacto contra el pavimento fue tal, que Alan Alexis resultó con severas lesiones en el cráneo y rostro, que fueron atendidas rápidamente por paramédicos de la Cruz Roja.



Al ver la magnitud de las heridas, los socorristas trasladaron al convaleciente hombre a las instalaciones del Hospital General, a fin de que recibiera atención especializada lo antes posible.



Desafortunadamente, durante el trayecto al nosocomio el infortunado no soportó más la gravedad de sus lesiones, perdiendo la vida segundos antes de ser atendido por el personal médico.



En tanto, elementos de Tránsito Municipal que se aproximaron para tomar conocimiento, realizaron la aprehensión del conductor, quien permanecerá a disposición del Ministerio Público, hasta que se esclarezcan los hechos.