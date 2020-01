Cieneguillas, bomba de tiempo por división de reos de distintos cárteles

Zacatecas.- El penal de Cieneguillas es una bomba de tiempo, aunque hay calma aparente, declaró este viernes el gobernador priísta de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, en conferencia de prensa realizada a su regreso de vacaciones, tres días después de las riñas que provocaron la muerte de 17 personas y 20 heridos por el uso de armas de fuego y punzocortantes.



Acompañado por Ismael Camberos Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSPZ), el mandatario justificó la ingobernabilidad en el principal centro penitenciario del estado, pues ahí dentro hay internos pertenecientes a los grupos delictivos A, B, C, D y E.



La volencia registrada desde el 31 de diciembre, explicó, ha ocurrido “porque uno de esos grupos se dividió, algunos cambiaron de cártel, es el problema que se está viviendo al día de hoy y pone en alto riesgo ese penal”.



Pero además, reconoció el gobernador, los hechos de Cieneguillas provocarán una nueva ola de violencia al exterior del penal, en ciudades y pueblos del estado, “por esta pugna entre los dos cárteles (del Golfo y Sinaloa), y obviamente estarán peleando también al exterior del oficialmente llamado Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) y buscarán vengar afuera sus afrentas”.



A pregunta expresa sobre si será destituido el director del penal, Tello Cristerna señaló: sí, habrá un relevo en el Cerereso; no estoy con ello denostando el trabajo, el esfuerzo, el compromiso del titular hasta hoy. Sin embargo consideramos necesario ya un relevo, máxime los acontecimientos acaecidos (sic). Se informó que el cambio se producirá la próxima semana.



Por lo pronto, cien agentes de las policías Metropolitana y Estatal Preventiva se encuentran de forma permanente en el penal, fortaleciendo las tareas de vigilancia de 40 custodios para evitar un nuevo enfrentamiento entre los grupos de reos.



Este año construirán muros divisorios de concreto



Incluso el jueves, Ismael Camberos Hernández, titular de la SSPZ, informó que este año se construirán muros de concreto dentro de la cárcel de Cieneguillas, para de esta forma dividir a los reos por su pertenencia a grupos delictivos.



El funcionario comentó ayer que el de Cieneguillas es un penal de mínima seguridad y entre su población total, de mil 120 internos, más de 400 son de alta peligrosidad, eso hace muy complejo su manejo. Los custodios son blanco de constantes amenazas, existe alta rotación y es difícil contar con una fuerza robusta de custodios.



En el penal de Cieneguillas laboran 120 policías-custodios, no todos con los controles de confianza aprobados, reveló el gobernador.



En ese contexto, admitió que el centro penitenciario es una bomba de tiempo, no podemos negar ni ocultar algo que existe y está latente: muchos reos, unos mil 120, están divididos en pugna constante y buscando el aniquilamiento lamentable entre ellos.



Tello Cristerna, quien también es contador público, adelantó que ante los problemas del penal de Cieneguillas, construido y puesto en operación hace tres décadas, una solución sería construir otro centro penitenciario moderno.



CNDH: irregularidades y calificación reprobatoria



En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó los hechos de violencia en el Cerereso de Cieneguillas, y demandó a las autoridades realizar una exhaustiva investigación para evitar la impunidad.



En un comunicado, el organismo público llamó a atender las irregularidades denunciadas en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2019, como autogobierno, corrupción, cobros de extorsión y sobornos, así como insuficiente personal de seguridad y custodia en el centro penitenciario.



Para la CNDH, el país no podrá superar la situación que enfrenta en materia de seguridad y justicia si no revisa y atiende los problemas que enfrenta el sistema penitenciario, pues los centros de internamiento pueden propiciar inseguridad, violencia, corrupción e impunidad.



Por lo anterior, anunció que intensificará sus esfuerzos tendientes a lograr una efectiva reinserción social de quien ha estado privado de la liberad y destaca la necesidad de que se diseñen y desarrollen políticas públicas que promuevan la justicia restaurativa.



De acuerdo con el DNSP 2019, recordó la comisión, el centro penitenciario estatal de Cieneguillas obtuvo una calificación reprobatoria de 5.51, a lo que contribuyeron las deficientes condiciones materiales y de higiene de las instalaciones, la inexistencia o deficientes condiciones materiales y falta de higiene en el área médica, deficiencias en la alimentación y en el procedimiento para imposición de sanciones, así como el ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad.