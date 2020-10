Cienfuegos, el primer ex titular de Sedena que ha sido detenido

Escuchar Nota

"Nunca ha estado ante proceso penal un ex secretario de la Defensa, los administrativos los tienen todos en todos los países, pero no había una circunstancia de este tipo y sobre todo que se le detenga. (...) Que hayan detenido a un ex secretario de la Defensa y uno icónico, que mantuvo una línea muy estricta en materia militar, un hombre que se cuidó por mucho de no generar esa delgada línea que podría llevarlo a una ilegalidad.



"Esto es delicado, porque van a tener que fundamentar muy bien el por qué se le detiene en Estados Unidos, cuando no existía cuando menos información que pudiera ligar a Cienfuegos con algún delito, que estuviera siguiéndose en Estados Unidos", añadió.

"Si se trata del tema de Ayotzinapa, es un tema doméstico, no es un tema por el cual se haya girado por ejemplo una ficha roja porque sería público y no lo fue, es una noticia que nos sorprende.



"En sentido que no existía este proceso, Estados Unidos no busca a Salvador Cienfuegos, el gobierno de México no estaba buscando a Salvador Cienfuegos, y si fuera el caso de Ayotzinapa, hay una cadena de mando, habría que meter a una cantidad de personas que no cabrían", detalló.

, se dijo extrañado por la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos y afirmó que es la primera vez en México que un hecho así sucede.En entrevista con Alejandro Domínguez para MILENIO Televisión, Ibarrola indicó que causa extrañeza que Cienfuegos haya sido detenido, pues, dijo, es un general que siempre se cuidó de no caer en la ilegalidad.Ibarrola duda que Cienfuegos haya sido detenido por el caso Iguala, ya que dijo que él no es responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.El especialista comentó que habrá que esperar a que se den a conocer los cargos que se le imputan al ex secretario de la Defensa Nacional para saber más detalles del caso.