Cienfuegos fue devuelto a México sin condiciones, le correspondía investigar: EU

"Cuando el General Cienfuegos fue detenido, obviamente causó un gran impacto en México, y el Fiscal General de Estados Unidos mismo, que ya había visitado México en varias ocasiones y estaba muy comprometido con la colaboración de México, él investigó cómo esto llegó a pasar y él fue quien tomó la decisión de devolver al General Cienfuegos", señaló.



"Es importante decir, destacar, que nosotros devolvimos al General Cienfuegos sin condiciones, porque el Fiscal revisó todo el caso y él decidió que en este caso le correspondía a México en primer lugar investigar".

"Cuando yo llegué estábamos en una posición donde ya era demasiado tarde para compartir esto", justificó.



"Ambos países somos países grandes, y tenemos Gobiernos grandes, burocracias grandes, con muchos componentes distintos, que a veces no se comunican como lo deberían de hacer entre sí, y francamente ese fue el caso, con el caso del General Cienfuegos, de nuestro lado".

"Yo creo que los Fiscales en nuestro país son autoridades que no tienen todo el conocimiento del marco internacional y no necesariamente entienden todas las repercusiones de sus decisiones", agregó.

El Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, aseguró que el ex Secretario de la Defensa Nacional,, quien había sido detenido por nexos con el narcotráfico, fue devuelto a México sin ninguna condición.En una conferencia virtual, a casi una semana de que deje el cargo,sobre el proceso en contra del ex funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto.Aunque destacó que, apuntó que él no sabe en qué va dicha indagatoria.Landau aseguró que dos días antes de que llegara a México como Embajador,sobre la acusación formal contra el General Cienfuegos.Consideró queentre los países sobre cómo se manejarán este tipo de casos en el futuro para evitar "este tipo de sorpresas".Información por Agencia Reforma