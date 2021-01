Cienfuegos no pudo haberse reunido con narcotraficantes como dice la DEA: FGR

Escuchar Nota

“Tiene plena corroboración con la bitácora del vuelo que tomó en el avión oficial Bombardier Challenger 605, vuelo realizado con hora de salida a las 20:00 horas y regreso el mismo día a las 22:30 horas”, detalla el documento dado a conocer por la FGR.



“Lo anterior constituya además un hecho notorio por haberse publicado en diversos medios de comunicación, en los que incluso obran tomas fotográficas, y también se robustece con las imágenes fotográficas proporcionados por el imputado, mediante escrito del 11 de enero de 2021, a través de las cuales advierte la participación y presencia en diversos eventos públicos en su carácter de secretario de la Defensa Nacional, ubicándolo en un tiempo y lugar distinto del que se advierte de los mensajes ya citados y en los que los integrantes del grupo delictivo ubican a la persona que identifican como (El Padrino)”.

La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que el general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, se reuniera la noche del 9 de diciembre de 2015 con Daniel Isaac Silva Garate, El H9, sobrino de Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, líder de la célula delictiva de los Beltrán Leyva en Nayarit, publica Milenio De acuerdo con la indagatoria de la FGR,que lo ubican “en tiempo y lugar distintos” al que refiere la conversación entre ambos narcotraficantes, en la cual revelan un encuentro con El Padrino, a quien la DEA identifica como Cienfuegos.Respecto al, con el gabinete de seguridad en una reunión con empresarios, “por lo que no pudo haber estado en donde refieren el usuario (H2 y H9)”.La distancia entre Acapulco, donde se encontraba el general Cienfuegos, y Nayarit, bastión del H2, es deque por tierra se recorrerían en unas 13 horas, aunque por aire solo en un par.De acuerdo con lo revelado en las comunicaciones intervenidas,(sin especificar si se refería a alguna zona militar o a la sede principal en Ciudad de México) pasadas las 23:00 horas, y después, sin identificar el lugar preciso, relató que fue movido a otro punto donde habría cenado con El Padrino.Respecto al, donde participó en la develación del Monumento al defensor de la patria, “por lo que no pudo estar jugando golf como se afirma” en las conversaciones intervenidas al H2 y al H9 por autoridades estadunidenses.